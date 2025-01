Costa Toscana a Sanremo con la Music Cruise

Si svolgerà dall’8 al 16 febbraio la Music Cruise 2025 di Costa Crociere, un viaggio musicale unico attraverso il Mediterraneo, ispirato ai festival più iconici del mondo. Confermati due show d’eccezione, il "Deejay Time" di Radio Deejay per la serata di apertura e il ritorno di Gigi D’Agostino con un party esclusivo a San Valentino.





GENOVA – Costa Crociere sarà di nuovo a Sanremo, durante la settimana più elettrizzante della musica italiana, quest’anno con un’imperdibile crociera-evento a tema musicale.





Dall’8 al 16 febbraio, si svolgerà la Music Cruise 2025 di Costa Crociere, una straordinaria crociera interamente dedicata alla musica e ai festival più famosi del mondo, che attraverserà le località più iconiche del Mediterraneo, offrendo un’esperienza unica a bordo di Costa Toscana, la nave ammiraglia della flotta.





Con un concept innovativo, ogni giorno della crociera sarà dedicato a un festival musicale diverso, celebrando generi e stili differenti attraverso spettacoli dal vivo, attività interattive, workshop, aperitivi frizzanti e feste indimenticabili, con ospiti internazionali, tutti a tema musicale.





Tra le novità di quest’anno, il "Deejay Time" di Radio Deejay per la serata di apertura e l’attesissimo ritorno di Gigi D’Agostino con un party esclusivo a San Valentino.





La crociera prenderà il via sabato 8 febbraio da Savona, e mentre la nave si dirigerà verso Sanremo, il Warm-up Sound Party, accenderà l’atmosfera underground con le vibrazioni dell’indie rock e del pop alternativo, creando un mood urban e moderno.





L’arrivo nella Baia di Sanremo, domenica 9 febbraio mattina, regalerà agli ospiti l’opportunità di immergersi nell’atmosfera festosa della città dei fiori, esplorando i pittoreschi borghi della Riviera e il suggestivo centro storico della città di Sanremo, nell’atmosfera unica della settimana più importante per la musica italiana.





Al rientro in nave, il viaggio musicale prenderà il via ufficiale con il Grand Opening "Waves of Music", l’esclusiva Sea Destination ideata per questa crociera, un evento straordinario che illuminerà la Baia di Sanremo con uno spettacolo di fuochi d’artificio musicali e un suggestivo light show danzante sul mare - realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo - culminando in una festa elettrizzante.





A rendere ancora più speciale la serata, la partecipazione di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, i leggendari "Fab 4" di Radio Deejay, che porteranno a bordo il loro "Deejay Time", uno show imperdibile nel suggestivo Colosseo di Costa Toscana per dare inizio a questa esperienza straordinaria.





Lunedì mattina, lasciata Sanremo, la nave partirà alla volta di Barcellona, regalando ai passeggeri una giornata di navigazione all’insegna dell’energia del punk e del rock, con workshop e performance che condurranno all’Underground Fest.





Nella serata di martedì 11 febbraio l’arrivo a Barcellona, dove gli ospiti potranno esplorare la città, tra le opere di Gaudí e le atmosfere vivaci dei quartieri locali. Tornati a bordo, l’esperienza continuerà con la Sea Destination "Sea of Stars": nel punto più buio del Mar Balearico, il cielo stellato si trasformerà in uno spettacolo naturale. La serata culminerà con un evento dallo spirito boho che mescola musica pop e hip-hop con un’atmosfera artistica e urbana.





Mercoledì 12 febbraio è previsto l’arrivo a Marsiglia, dove gli ospiti potranno scoprire i tesori di Notre-Dame de la Garde e del quartiere "Le Panier". Ad attendere gli ospiti a bordo una serata dal tema futuristico di luci e suoni, per celebrare la musica elettronica con ambientazioni spettacolari e ritmi travolgenti.





Giovedì 13 febbraio è il turno di Civitavecchia, dove i passeggeri potranno vivere la magnificenza della Città Eterna, Roma, per poi tornare a bordo e lasciarsi avvolgere dalle sfumature della musica pop e folk, per celebrare il Mediterraneo e le sue bellezze naturali. A partire dalle 23, i passeggeri potranno vivere un’altra memorabile Sea Destination con l’esperienza del "Santuario dei Cetacei", dove un affascinante spettacolo di luci proietterà gli ospiti nel mondo misterioso delle più straordinarie creature marine. A seguire, prenderà vita una serata dedicata all’estate del ’69, con suoni psichedelici, jam session e un’atmosfera hippie vibrante che accompagneranno gli ultimi giorni nella splendida Riviera dei Fiori.





Venerdì 14 febbraio, Costa Toscana sarà di nuovo a Sanremo, dove, a rendere ancora più magica la serata di San Valentino, sarà il ritorno della leggenda della dance Gigi D’Agostino per un live show esclusivo, che accompagnerà gli ospiti di Toscana in un viaggio musicale irripetibile.





La Crociera della Musica si concluderà in grande stile sabato sera, con un party all’insegna del glamour e dell’eleganza, regalando agli ospiti una festa tutta italiana.





Confermata anche quest’anno la partnership con il Festival di Sanremo, che prevederà una performance d’eccezione a bordo di Costa Toscana, sabato 15 febbraio, in collegamento live con la manifestazione musicale italiana più attesa dell'anno.





La Music Cruise 2025 di Costa Crociere può essere prenotata sul sito web www.costacrociere.it. Le cabine disponibili per poter vivere questa esperienza davvero unica sono a numero limitato.





ITINERARIO:

Sabato 8 febbraio – partenza da Savona ore 17.30

Domenica 9 febbraio – arrivo a Sanremo ore 8.00

Lunedì 10 febbraio – partenza da Sanremo alle ore 11.00

Martedì 11 febbraio – arrivo a Barcellona ore 9.00. Partenza da Barcellona ore 18.00

Mercoledì 12 febbraio – arrivo a Marsiglia ore 7.00. Partenza da Marsiglia ore 13.00

Giovedì 13 febbraio – arrivo a Civitavecchia ore 11.00. Partenza da Civitavecchia ore 20.00

Venerdì 14 febbraio – arrivo a Sanremo ore 14.00

Sabato 15 febbraio – permanenza a Sanremo con partenza alle ore 2.00 del 16 febbraio

Domenica 16 febbraio – arrivo a Savona ore 8.30