Verdiana, esce il nuovo singolo ''Malafemmena''

Verdiana torna con il nuovo singolo “MALAFEMMENA ” (Dischi dei sognatori /Ada Music Italy ), disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 gennaio 2025, scritto dalla stessa cantautrice insieme a Eda Mari’, Le Ore e Marco Rettani, prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi.

L’artista racconta “MALAFEMMENA è un grido d’indipendenza contro il pregiudizio che spesso tenta di annientare quel concetto di libertà così importante per ogni donna, che in qualunque contesto e circostanza trova sempre qualcuno pronto a puntare il dito e a giudicare ogni successo, ogni conquista, ogni manifestazione di forza, di debolezza o di autenticità di bellezza con l’appellativo di “malafemmena”. E’ uno stimolo ad imparare ad essere donne libere, perché sono quelle le donne forti. Quelle libere di scegliere di indossare ogni cosa. Quelle libere di scegliere di non indossare i panni di un uomo per farsi valere. Quelle libere dai preconcetti, dai giudizi approssimativi, dal bisogno di accettazione.

Quelle libere di amare, chiunque, quanto libere di non farlo. Quelle libere di scegliere, ogni giorno. Dove andare, che fare, con chi stare. Quelle libere di farsi domande e scegliere le risposte. Quelle libere di concedersi del tempo. Quelle libere, di prendere o lasciare. E’ una dedica a tutte le donne che fanno parte della mia vita”.

Verdiana ha vinto la 14ª edizione del programma “TALE E QUALE SHOW”, condotto da Carlo Conti.

La vittoria dell’artista rappresenta il coronamento di un percorso che l’ha vista per l’intera edizione in testa alla classifica generale. Verdiana infatti ha ottenuto il maggior consenso possibile da parte del pubblico, oltre che dalla giuria, risultando ogni settimana la concorrente più votata sui social.

Nel corso del programma, Verdiana si è misurata nell’interpretazione di alcune icone femminili della scena musicale italiana e internazionale: Arisa, Celine Dion, Lady Gaga, Antonella Ruggiero, Mariah Carey, Cristina Aguilera, Anna Oxa e Mina.

«Sono felicissima e grata di quest’esperienza che mi ha regalato grande energia ed entusiasmo, uno stimolo costante a dare tutta me stessa per cercare di interpretare al meglio non solo i brani, ma anche la personalità e l’attitudine di ogni artista. Ho vissuto una sfida che mi ha permesso di esplorare la mia voce e scoprirne nuovi colori e sfumature – racconta Verdiana − Ringrazio Carlo Conti e tutto lo staff di questa grandissima famiglia chiamata Tale e Quale Show e gli autori che hanno creduto in me».