Castellana Grotte, torna “La rubrica del benessere” di Essenza

CASTELLANA GROTTE - Anche nel 2025 torna “La rubrica del benessere” di Essenza, centro sportivo guidato da Annalisa D’Aprile che con un programma di appuntamenti dedicati alla salute psico fisica si propone di essere, non solo luogo in cui tenersi in forma, ma anche occasione di approcciare alle buone pratiche del vivere bene per tutte le età.

Dopo i riscontri positivi dello scorso anno, il centro sportivo ha deciso di dedicare ai suoi soci ben dieci incontri gratuiti tematici a cura di altrettanti esperti per tre differenti fasce d’età. Il programma pensato agli adulti è già stato avviato lo scorso 24 novembre con il dott. Roky Barbaro, fisioterapista, che ha dedicato il suo appuntamento a consigli su come prevenire e trattare un infortunio sportivo. Il prossimo appuntamento, previsto per il 26 gennaio 2025, punterà l’attenzione sull’importanza dello sport per il benessere psicologico e sarà curato dalla dott.ssa Rosalba Mazzarelli, psicologa e psicoterapeuta. Il 23 marzo con il dott. Massimo Corallino, infermiere, si parlerà di prevenzione del rischio cardiovascolare. L’ultimo appuntamento, infine, è previsto per il 18 maggio, con la dott.ssa Francesca Carvutto, nutrizionista, per un incontro dal titolo “Come nutrirsi per restare in armonia”. Tutti gli appuntamenti saranno introdotti da Daniela Centrone e Maria Serena Ivone.

Si svolgeranno, invece, fra marzo e aprile alcuni incontri pensati per il benessere dei più piccoli. I bambini dai 3 ai 5 anni potranno approcciare alle Fiabe corporee – Metodo Teatro in Gioco® con la pedagogista Adriana Coletta; successivamente sarà dedicato a loro un appuntamento sull’igiene dentale con la dott.ssa Ida Bolognini, igienista dentale; infine potranno partecipare ad un incontro di Pet Therapy con Emanuela e il tenero Pepe, che mostreranno quali sono i benefici che può apportare il contatto e l’interazione con gli animali da compagnia. Tre anche gli appuntamenti previsti con i bambini dai 6 agli 11 anni: il primo dedicato all’alimentazione sana con la dott.ssa Elisa Canoletta, nutrizionista, il secondo dedicato ad allenare la mente ad approcciare alle lingue straniere con le docenti della scuola Cittadini del Mondo e il terzo di Pet Therapy con ancora una Volta protagonisti Emanuela e Pepe.

“Obiettivo di questi incontri è contribuire al benessere generale dei soci di Essenza, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. – sottolinea Annalisa D’aprile – Per raggiungere gli obiettivi di allenamento, ci vuole sicuramente costanza ma, allo stesso tempo, è importante acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo e affiancare all’allenamento una serie di pratiche e attività che favoriscano anche il benessere psicologico. Questo è quello che mi ha spinto ad organizzare questa serie di appuntamenti pensati per grandi e bambini, che sono certa in molti apprezzeranno”.

Tutti gli eventi sono rivolti ai soci. Essenza è in via San Benedetto n. 6 a Castellana Grotte. Per maggiori informazioni: www.essenzacastellana.it, info@essenzacastellana.it, tel. 3281460209, pagina Facebook e profilo Instagram ufficiali.