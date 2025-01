Victoria’s Secret arriva a Bari: inaugurazione il 13 febbraio

BARI – Victoria’s Secret sbarca a Bari. Il celebre marchio statunitense, icona della lingerie e dei prodotti di bellezza, aprirà presto un nuovo store in via Sparano, nell’isolato tra via Abate Gimma e via Piccinni, dove in passato si trovava il negozio Desigual.

Apertura strategica per San Valentino

Il conto alla rovescia è iniziato: la data ufficiale dell’inaugurazione è fissata per il 13 febbraio, appena in tempo per la festa di San Valentino. Un’apertura strategica che permetterà agli amanti del brand di scoprire le collezioni in vista della giornata più romantica dell’anno.

Opportunità di Lavoro

In previsione dell’apertura, Victoria’s Secret ha avviato la ricerca di personale per diverse posizioni, tra cui:

Store Manager

Sales Associate

Visual Merchandising

Stock Flow Supervisor

Con l’arrivo di Victoria’s Secret, via Sparano si arricchisce di un altro prestigioso marchio della moda internazionale, consolidando la sua reputazione come una delle strade dello shopping più esclusive del capoluogo pugliese.