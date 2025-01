Warner Classics pubblica la colonna sonora del film “Maria” con Angelina Jolie

Come custode dell’eredità discografica di Maria Callas, Warner Classics pubblica la colonna sonora originale del film “Maria”, interpretato da Angelina Jolie e diretto da Pablo Larraín.

Il film reimmagina la leggendaria soprano nei suoi ultimi giorni di vita a Parigi nel 1977, 12 anni dopo la sua ultima apparizione sul palcoscenico dell'opera, mentre riflette sulla sua identità e il suo passato.

“La musica era la sua vita”, racconta Angelina Jolie su Maria Callas. “Il suo rapporto con la voce e con il corpo, la sua capacità di cantare, la sua presenza sul palco e la sua comunicazione con il pubblico, erano la sua vita. Erano la chiave per anche per lei”.

Nel film, per intensificare il senso di verosimiglianza audiovisiva, la voce di Angelina Jolie è “mescolata” con quella della Callas. Tuttavia, nell'album della colonna sonora originale, prodotto da John Warhurst, la voce che si sente è quella pura della Callas.

L'autentica e inconfondibile presenza vocale del soprano conferma il motivo per cui le sue registrazioni audio, di cui Warner Classics è custode, continuano a emozionare e catturare gli ascoltatori oggi proprio come quando sono apparse per la prima volta più di 70 anni fa.