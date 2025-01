Masters è un'azienda italiana leader nella produzione di bastoni per attività outdoor, rinomata per la qualità, l'innovazione e l'attenzione ai dettagli. Con oltre 40 anni di esperienza, l'azienda si distingue per il suo impegno nella creazione di prodotti Made in Italy, progettati per soddisfare le esigenze di appassionati di trekking, sci e altre attività all'aria aperta. La produzione avviene interamente in Italia, utilizzando materiali di altissima qualità e tecnologie all'avanguardia, per garantire ai propri clienti sicurezza, affidabilità e performance elevate.

Skitour Pro: ritorno alla montagna con stile e performance

Una delle novità più interessanti della collezione invernale di Masters è il modello Skitour Pro, un bastone progettato per offrire il massimo delle prestazioni agli amanti dello sci alpinismo.

Realizzato in lega di alluminio 7075, il Skitour Pro presenta una struttura robusta e leggera con diametri di 16 mm e 14 mm. Grazie al sistema di regolazione Wing Lock, è possibile adattare l'altezza del bastone in modo rapido e intuitivo. La leva in alluminio è stata ottimizzata per ridurre il peso senza compromettere la resistenza e la praticità d'uso.

Il modello include una manopola Palmo soft touch con estensione in schiuma EVA, che garantisce una presa comoda e sicura anche durante le lunghe escursioni. La manopola è compatibile con il sistema brevettato Automatic Stop System®, un meccanismo innovativo che permette una regolazione rapida e precisa della lunghezza del passamano imbottito.

Un'altra caratteristica distintiva è il sistema Tip-Top, che consente una facile sostituzione della rotella e offre un supporto affidabile per i bastoni. Il puntale in tungsteno assicura un'eccellente aderenza su terreni nevosi, rendendo il bastone ideale per affrontare qualsiasi sfida in montagna.





Specifiche tecniche:

Misure: 88 cm da chiuso, 140 cm massima estensione, 105 cm minima estensione

Peso: 240 g

Dotazione: un paio di rotelle di diametro 85 mm

Con il modello Skitour Pro, Masters conferma il suo ruolo di protagonista nel mondo degli sport outdoor, proponendo un prodotto che unisce funzionalità, innovazione e design. Che si tratti di escursioni in alta quota o discese emozionanti, Skitour Pro è il compagno ideale per chi cerca avventure indimenticabili.