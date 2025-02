23 febbraio '20: Papa Francesco a Bari

A seguire, il Papa si trasferì in Piazza Prefettura per la celebrazione della Santa Messa celebrata davanti a circa 40.000 fedeli e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, per l'occasione, venne accolto dalle massime autorità locali. Prima e dopo l'omelia, il Papa apparve affaticato al punto da essere prontamente assistito dai suoi cerimonieri. Si intravidero, in quella di domenica di 5 anni fa, i primi segnali di indebolimento del suo stato di salute poi peggiorato con i successivi ricoveri al Gemelli, l'ultimo dei quali risalente al 14 febbraio 2025.

- Il 23 febbraio 2020 Papa Francesco arrivò per la seconda volta a Bari, dove già fu il 7 luglio 2018 per incontrare i Capi delle Chiese e le comunità cristiane del Medio Oriente. Dopo il suo arrivo a bordo dell'elicottero atterrato su Piazzale Cristoforo Colombo, il Pontefice raggiunse la vicina Basilica di San Nicola per l'incontro con i vescovi che parteciparono alla settimana di riflessione dal titolo "Mediterraneo frontiera di pace".