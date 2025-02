4° Tavolo della Produttività a Lecce: al via il confronto concreto su sfide e opportunità per le mPMI pugliesi

Un’occasione di confronto per le imprese locali





"La produttività delle mPMI italiane è ferma da decenni, spesso perché le imprese più piccole restano escluse dalle dinamiche dell’innovazione. Con il Tavolo della Produttività vogliamo dare risposte concrete: creare consapevolezza, portare cultura imprenditoriale e offrire strumenti accessibili per favorire la costruzione di una rete di collaborazione che aiuti le imprese a crescere e innovarsi", ha dichiarato Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo.

Programma e relatori



L’evento si aprirà con un’introduzione istituzionale, seguita da un dibattito tra esperti e rappresentanti delle istituzioni locali, con la partecipazione di:

Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce

Maria Gabriella Margiotta, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive

Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry

Valentino Nicolì, Presidente Confindustria Lecce

Gabriele Greco, Presidente ANCE Lecce

Antonio Magurano, Presidente Confesercenti Lecce

Daniele Manni, Docente di auto-imprenditorialità giovanile

"Le micro e piccole imprese sono il motore della nostra economia locale, ma hanno bisogno di strumenti e strategie adeguate per affrontare le sfide del mercato. Questo evento rappresenta un’opportunità concreta per stimolare il dialogo e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale", ha affermato Maria Gabriella Margiotta, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune di Lecce.

Networking e opportunità concrete



Dopo il dibattito, seguirà un aperitivo di networking, un’occasione per rafforzare i legami tra imprenditori, istituzioni e professionisti.





Le imprese interessate ai Percorsi di Consapevolezza offerti da Entrobordo, potranno scansionare un QR Code durante l'evento per eseguire un breve test sullo stato di innovazione della propria attività e registrarsi per avviare il proprio percorso.



L'evento è gratuito, ma è richiesta la registrazione al seguente link: https://entrobordo-lecce.eventbrite.it. Le imprese interessate ai Percorsi di Consapevolezza offerti da Entrobordo, potranno scansionare un QR Code durante l'evento per eseguire un breve test sullo stato di innovazione della propria attività e registrarsi per avviare il proprio percorso. www.entrobordo.org Per informazioni: info@entrobordo.org

Il dialogo con il Comune di Lecce è nato grazie all’iniziativa dell’Ufficio Sviluppo Partnership di Entrobordo, che ha inviato una lettera al Sindaco Adriana Poli Bortone per presentare il progetto; il Sindaco ha risposto subito e con grande interesse, offrendo la piena disponibilità dell'amministrazione comunale per organizzare l'evento: "Lecce e la Puglia rappresentano territori ricchi di potenzialità imprenditoriali. È fondamentale promuovere iniziative che valorizzino le nostre risorse locali e attraggano investimenti, favorendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo per la nostra comunità".