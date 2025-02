L'Apulian Runway Experience approda a Londra: l'avanguardia dell'artigianato pugliese

LONDRA - Il prestigioso Hilton di Park Lane ha ospitato un evento esclusivo che ha offerto un palcoscenico d’eccezione per una selezione di brand pugliesi capaci di coniugare tradizione, creatività e innovazione. All'evento hanno partecipato un centinaio tra designer, buyer, rappresentanti delle istituzioni e delle imprese della moda londinesi.Protagonisti della serata sono stati alcuni tra i più rappresentativi marchi dell'artigianato di qualità della regione: Rossorame, Gaudiomonte, Marini, Moira Code 5, Michele Achille, Mariaelena Di Terlizzi, Giopalma, Fanny Moda, Cleric, Frandrè, Mini Jewels, Carbotti. A rendere l’evento ancora più straordinario è stata la presenza delle tute spaziali di Rea Space, ideate e prodotte in Puglia, un simbolo della capacità innovativa e della visione internazionale del territorio.L’evento londinese è il frutto delle relazioni e delle sinergie sviluppate grazie alle prime due edizioni dell'Apulian Runway Experience. È stata proprio dalla capitale britannica che è stata lanciata ufficialmente la terza edizione, prevista per novembre 2025, confermando il ruolo di questa iniziativa come ponte tra Puglia e il resto del mondo.In un’epoca di crescente incertezza globale, il valore dell’artigianato di qualità e della capacità produttiva pugliese emerge come una risorsa fondamentale per affrontare le sfide del futuro. La moda, quando radicata in un territorio straordinario come la Puglia, diventa espressione autentica di cultura, sostenibilità e innovazione. È solo attraverso la cooperazione tra artigiani, istituzioni e operatori del settore che sarà possibile costruire un futuro solido per il Made in Italy e per le nuove generazioni di creativi.L’evento è stato organizzato da La Ditta aps, promotrice dell'Apulian Runway Experience e da CNA Puglia.Bruno Simeone, direttore artistico della kermesse: “Quando abbiamo lanciato la nostra prima edizione, solo un piccolo numero di marchi si è unito a noi. Nell’ultima edizione eravamo invece più di cinquanta. I nostri designer abbracciano ogni angolo della creatività: dai sarti tradizionali agli innovatori sostenibili ed etici, dai concetti genderless e postmoderni ai design riciclati e all'avanguardia. Ciò che ci unisce tutti è un profondo amore per la Puglia: la sua bellezza, la sua tradizione, la sua identità”.Taiwo Meghoma, ambassador di Apulian Runway Experience: “La storia della moda pugliese merita di essere ascoltata, perché incarna autenticità, meticolosa artigianalità e un apprezzamento senza pari per la bellezza. L'eleganza pugliese è semplice ma raffinata, radicata nella storia ma audacemente contemporanea. Dai suoi intricati merletti ai suoi tessuti lussuosi, il contributo della Puglia al panorama della moda globale è innegabile. Stasera, rendiamo omaggio agli artigiani, ai designer e ai visionari che continuano a dare forma a questa narrazione, assicurando che la voce della Puglia non solo venga ascoltata ma celebrata in tutto il mondo. Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor, Consorzio Salice Salentino in Puglia, Italia e Hedonya, dalla Lettonia, il cui supporto è stato determinante nel dare vita a questa serata. Vorrei anche estendere la mia sincera gratitudine a Kristiāns Puško, il Marketing Manager in rappresentanza di Hedonya”.Conclude Daniele Del Genio, presidente CNA Puglia e patron di Apulian Runway Experience: “Con una popolazione di circa 4 milioni di persone e oltre 3.500 aziende manifatturiere di moda, la Puglia non è solo un luogo, è una storia. Una storia di dedizione, creatività e artigianalità tramandata di generazione in generazione. La nostra missione è chiara: dobbiamo preservare l’unicità della moda artigianale, creare un ponte tra tradizione e modernità dando voce ai talenti nascosti della Puglia portandoli sulla scena mondiale”.