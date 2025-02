A Bari si parla del futuro dell’ospitalità: Airzone nell’Area Hotel 4.0 a BTM Bari

Zonificare gli ambienti, offrendo un controllo indipendente della temperatura in ogni stanza o area comune, ottimizzando i consumi.

BARI – Il settore alberghiero e ricettivo è oggi al centro di una trasformazione epocale. La crescente attenzione verso la sostenibilità, l’efficienza energetica e il comfort degli ospiti sta spingendo hotel e strutture extra-alberghiere a ripensare i propri modelli operativi, puntando su tecnologie avanzate per ridurre i consumi e migliorare la qualità dei servizi offerti.In questo contesto, Airzone, azienda leader nel controllo della climatizzazione, sarà presente a BTM Bari, dal 26 al 28 febbraio 2025, presso lo stand 02H nell’Area Hotel 4.0, dedicata all’innovazione tecnologica delle strutture alberghiere e ricettive creata con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra aziende tecnologiche e operatori del turismo, favorendo l’adozione di soluzioni all’avanguardia per migliorare la competitività delle strutture ricettive italiane.Airzone parteciperà attivamente al programma formativo della fiera con uno speech dedicato alla qualità dell’aria che si terrà Giovedì 27 febbraio alle ore 14:10, nell’Area conferenze Hotel 4.0.Circa il 40% dell’energia globale è consumata dagli edifici e l’80% di questa quota è attribuibile agli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Per le strutture alberghiere, questo si traduce in una sfida cruciale: garantire il massimo comfort agli ospiti riducendo al contempo i costi operativi e l’impatto ambientale.Airzone risponde a questa esigenza con soluzioni tecnologiche avanzate che permettono una gestione intelligente della climatizzazione. I sistemi Airzone consentono di:Queste tecnologie garantiscono un’esperienza personalizzata agli ospiti e rappresentano anche un vantaggio competitivo per le strutture che vogliono posizionarsi come leader nell’ospitalità sostenibile.La partecipazione di Airzone a BTM Bari si inserisce in un quadro più ampio di trasformazione del settore turistico italiano. Come sottolineato da Luca Baldin, direttore di Smart Building Italia: "Il mercato dell’ospitalità è caratterizzato da un crescente interesse verso l’innovazione tecnologica, supportato da consistenti finanziamenti pubblici in molte regioni italiane. Questo rappresenta un’opportunità straordinaria per le aziende tecnologiche e per gli operatori del turismo."Grazie alle sue soluzioni avanzate per il controllo climatico, Airzone si pone come partner strategico per hotel e strutture ricettive che vogliono affrontare con successo le sfide della sostenibilità e dell’efficienza operativa.