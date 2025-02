Molfetta: centro massaggi trasformato in casa di prostituzione, due arresti

MOLFETTA - Un centro massaggi della città era in realtà una casa di prostituzione, con servizi pubblicizzati anche su Internet. La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza un 41enne e un 39enne, entrambi di Modugno, già coinvolti in passato in un’altra inchiesta della Procura di Bari sullo sfruttamento della prostituzione.

Secondo gli inquirenti, il 41enne gestiva l’intera attività, accompagnando le prostitute nella struttura e monitorandone l’attività tramite un sistema di videosorveglianza. Il 39enne, invece, controllava l’andamento dall’interno del locale. L’accesso alla struttura avveniva attraverso un codice segreto e i clienti, una volta identificati, sono stati portati in Caserma per essere interrogati.

Oltre ai due arrestati, risultano indagate anche due donne: la compagna 28enne del 41enne, accusata di far parte dell’organizzazione, e una 32enne che, oltre a prostituirsi, gestiva i pagamenti e concordava le tariffe con i clienti.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di sfruttamento e il giro d’affari illegale legato all’attività illecita.