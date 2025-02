A Rieti c'è la Puglia che lancia: sei i pugliesi in gara per la finale nazionale dei Campionati italiani invernali di lanci sabato 1° e domenica 2 marzo allo stadio Guidobaldi

ph_Francesca Grana

RIETI - Sabato e domenica in palio 18 maglie tricolori assolute, promesse e giovanili Rieti ospita la finale dei lanci lunghi per i Campionati italiani invernali. Diciotto titoli italiani invernali per il 2025 da assegnare in due giornate, un weekend cruciale in vista della Coppa Europa di lanci in programma a Nicosia (Cipro) il 15-16 marzo. Sono 5 gli atleti tesserati per società pugliesi, ai quali si aggiunge il biscegliese Carmelo Musci (Fiamme Gialle), annunciato tra i protagonisti nel Disco Assoluto.Disco Assoluto con Enrico Ferrioli (Avis Barletta), quest'anno appena oltre i 50mt nella prima prova dei regionali invernali a Molfetta (50,05mt). La miglior prestazione italiana stagionale è di Carmelo Musci (59,62mt), Ferrioli è nella Top10.Nel Disco Giovanile femminile, attesa per Martina Lukaszek (Foggia Atl.Leggera), capolista stagionale con 45,40mt. Martina vanta già 4 titoli giovanili in carriera ed è la campionessa italiana U20 nel 2024.Nel Giavellotto Giovanile (Allievi e Juniores), ottime chance per Giovanni De Cesare (Avis Barletta), quest'anno 58,29mt e terzo nella graduatoria stagionale U20. Giovanni con un personale di 63,32mtlo scorso settembre nella sua Taranto, lo scorso anno fu quinto agli italiani outdoor sempre nella pedana di Rieti.Al femminile, la puglia sarà presente con l'allieva U18 Claudia Lippo (Giovani Atl.Bari), al PB proprio a Taranto nella seconda prova regionale 2025. Claudia è stata campionessa Cadetti U16 nel 2023 a Caorle.Nel Martello Giovanile da 6Kg, Valerio Zurlo (Amatori Atl.Cisternino) proverà ad insidiare il suo nuovo PB di 56,25mt ottenuto nel 2025 a Taranto. Valerio lo scorso anno conquistò il Bronzo agli italiani U18 di Molfetta.