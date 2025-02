Due giorni di festa per il Carnevale Cesarino: sfilate, giochi e spettacoli a Porto Cesareo

PORTO CESAREO - Porto Cesareo si prepara a vivere due giornate all’insegna dell’allegria e della tradizione con il ritorno del. Quest’anno l’evento raddoppia: domenica 2 e 9 marzo, a partire dalle ore 15, il borgo marinaro si animerà con

La festa, che rappresenta un momento di aggregazione per tutta la comunità, ha visto nelle scorse settimane la partecipazione attiva di molti cittadini cesarini, impegnati nella realizzazione di maschere e abiti a tema. I gruppi in gara si contenderanno diverse fasce, tra cui quella per il costume più bello, più originale e più divertente.

L’evento è promosso dal Comune di Porto Cesareo, in collaborazione con Vista, e organizzato con il supporto del Comitato Spontaneo del Carnevale. Quest’ultimo, da mesi, lavora fianco a fianco con gli artisti della cartapesta locali, che hanno dato vita a straordinarie creazioni per l’occasione.

Un grande Carnival Party a Scalo d’Alaggio

A completare il programma, il Carnival Party presso Scalo d’Alaggio, con la partecipazione di:

🎶 Frizzo & Max Latino

🎧 Giorgio Rude DJ & Savi Vincenti

"Maschere, colori e musica per un Carnevale che farà brillare Porto Cesareo, pieno di voglia di stare insieme e raccontare una storia straordinaria. Anche questo è turismo e destagionalizzazione", ha dichiarato l’assessore Barbara Paladini.

Entusiasta anche la sindaca Silvia Tarantino, che ha sottolineato il valore sociale dell’evento:

"La comunità cesarina ha una lunga tradizione legata al Carnevale, tramandata di generazione in generazione. Già dal periodo natalizio, famiglie, amici e gruppi di lavoro si riuniscono per preparare questa grande festa. È un momento straordinario di condivisione e allegria".

Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Carnevale in uno dei borghi più suggestivi del Salento, tra creatività, spettacolo e puro divertimento.