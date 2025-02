Anna Tifu nominata Direttrice Artistica dell’Orchestra Note di Puglia

MOLFETTA - L’, ensemble musicale tutto al femminile con sede a Molfetta, ha annunciato la nomina della violinista di fama internazionalecome nuovaper la Stagione 2025.

Un nuovo capitolo per l’Orchestra Note di Puglia

La collaborazione tra Anna Tifu e l’orchestra ha preso il via nel 2024 con un concerto straordinario l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La sua nomina rappresenta un passo importante per il gruppo, che continua a crescere puntando sulla qualità artistica e sull’impegno per la parità di genere nella musica.

Sotto la guida di Anna Tifu, l’orchestra inaugurerà una stagione ricca di progetti innovativi, collaborazioni prestigiose e una programmazione ancora più ampia e articolata. L’esperienza internazionale della violinista offrirà ulteriore slancio alla missione dell’ensemble, consolidandone il ruolo nella scena musicale contemporanea.

Come da tradizione, la stagione 2025 si aprirà con un grande concerto l’8 marzo, un evento simbolico per un’orchestra che celebra il talento e la forza delle musiciste.

Anna Tifu: talento e prestigio internazionale

Considerata una delle violiniste più straordinarie del panorama mondiale, Anna Tifu è vincitrice del prestigioso Concorso Internazionale “George Enescu” di Bucarest e ha suonato come solista con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui:

Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia

Orchestra della Rai

Orchestra Filarmonica di Radio France

Simón Bolívar Orchestra del Venezuela

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con direttori di fama mondiale come Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Mikko Franck e Juraj Valčuha, esibendosi in alcune delle sale da concerto più prestigiose, tra cui La Scala di Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro La Fenice di Venezia e il Madison Square Garden di New York.

Anna Tifu suona un violino Giovanni Battista Guadagnini del 1783, appartenente alla Fondazione Canale di Milano.

Una guida artistica per il futuro dell’Orchestra Note di Puglia

Oltre alla sua brillante carriera solistica, Anna Tifu si è sempre distinta per il suo impegno nella valorizzazione della musica e nella formazione delle nuove generazioni di talenti. La sua direzione segna quindi l’inizio di una nuova fase artistica e progettuale per l’orchestra.

Nei prossimi mesi, compatibilmente con gli impegni della nuova Direttrice Artistica, verrà organizzata una conferenza stampa ufficiale per illustrare le linee guida della nuova direzione artistica, il programma della stagione e i progetti futuri dell’orchestra. Un’occasione importante per il pubblico e la stampa per conoscere da vicino il percorso di crescita che l’Orchestra Note di Puglia intraprenderà sotto la guida di Anna Tifu.