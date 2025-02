Anteprima dell’undicesima edizione di www.Shakespeare: due appuntamenti teatrali a Palazzo Planelli

BITONTO - Domenica 23 e lunedì 24 febbraio, Palazzo Planelli a Bitonto ospiterà due imperdibili eventi teatrali in anteprima dell’undicesima edizione di www.Shakespeare, il festival ideato e diretto dalla Compagnia Fatti d’Arte, in programma dal 27 marzo al 1° aprile. La preview vedrà protagoniste la Compagnia Cercamond di Napoli con "Raccontami Shakespeare" e l’Associazione Teen’s Park di Caserta con "Colpi di maschera".

Il programma della preview

Domenica 23 febbraio, alle ore 18:30, il primo appuntamento sarà con "Raccontami Shakespeare" della Compagnia Cercamond. Lo spettacolo, ispirato a "Racconti da Shakespeare" e alla vita di Charles e Mary Lamb, vede in scena Andrea Cioffi e Sara Guardascione, con drammaturgia e regia dello stesso Cioffi. Ambientato nella Londra del 1807, lo spettacolo narra la vicenda dei due fratelli autori della celebre raccolta che rielabora i drammi shakespeariani in forma narrativa, rivelando le loro sfide personali e il genio creativo di Mary Lamb, brillante e anticonformista in un’epoca dominata dagli uomini.

Lunedì 24 febbraio, alle ore 20:00, sarà la volta di "Colpi di maschera" dell’Associazione Teen’s Park. In scena Nicola Adobati, Domenico Piscopo e Rosanna Cassano in un omaggio alla Commedia dell’Arte rivisitato in chiave pop. Arlecchino e Brighella, intenti a preparare una cena per la locandiera Colombina, devono improvvisare un intrattenimento per gli ospiti giunti in anticipo, dando vita a un racconto metateatrale che fonde la tradizione della Commedia dell’Arte con elementi della cultura pop contemporanea.

L’edizione 2024 di www.Shakespeare

L’undicesima edizione di www.Shakespeare, sostenuta dal Comune di Bitonto nell’ambito del progetto "Bitonto città dei Festival" - Rete dei festival 2024, si svolgerà dal 27 marzo al 1° aprile a Palazzo Planelli. Il festival, nato con l’intento di riportare la drammaturgia shakespeariana nell’immediatezza del contemporaneo, quest’anno esplorerà il tema della percezione sensoriale attraverso un’edizione speciale dedicata all’esperienza dei cinque sensi. Il programma includerà incursioni teatrali del laboratorio "La Scena Possibile" e della Cooperativa Sociale Zip.h, curati da Fatti d’Arte.

Il festival si svolgerà in uno scenario d’eccezione: Palazzo Planelli, un edificio storico riportato alla vita grazie al progetto "Backstage: Imparare a leggere le trame". Qui il pubblico sarà coinvolto in un viaggio esperienziale in cui vista, olfatto, tatto, gusto e udito verranno stimolati attraverso un originale percorso shakespeariano.

Programma eventi preview

23 febbraio ore 18:30 | Palazzo Planelli - via Antonio Planelli, 37 (Bitonto) "Raccontami Shakespeare" Compagnia Cercamond Con Andrea Cioffi e Sara Guardascione Scene: Trisha Palma Costumi: Rosario Martone Musiche: Emanuele Pontoni Disegno luci: Danilo Cencelli Drammaturgia e regia: Andrea Cioffi

24 febbraio ore 20:00 | Palazzo Planelli - via Antonio Planelli, 37 (Bitonto) "Colpi di maschera" Associazione Teen’s Park Con Nicola Adobati, Domenico Piscopo e Rosanna Cassano Regia e testi: Nicola Adobati, Domenico Piscopo e Rosanna Cassano

Biglietti: euro 5 singolo spettacolo, euro 8 per entrambi

Info e prenotazioni: Email: info@fattidarte.org

Tel: 3483797668 / 3456101411