Arpal Puglia: recruiting day per la catena alberghiera Swadeshi Spa

BARI - Continua la collaborazione tra le realtà imprenditoriali e i servizi per il lavoro di ARPAL Puglia. Si svolgerà venerdì 28 febbraio presso il Centro per l’impiego di Bari, una giornata di selezione finalizzata all’assunzione, per la prossima stagione estiva, di 120 addetti distribuiti su diversi profili professionali.: Centro per l’impiego di Bari, via Niceforo, 1/3: venerdì 28 febbraio 2025 dalle 8:30 alle 13:30L’evento è gratuito, per partecipare è necessario candidarsi sul portale regionale Lavoro per Te Puglia cliccando sui link di interesse e autenticandosi con SPID o CIE:CHEF - Rif. offerta 1906/2025LAVAPIATTI - Rif. offerta 1923/2025PASTICCIERI - Rif. offerta 1936/2025CAMERIERI DI SALA - Rif. offerta 1943/2025CAMERIERI AI PIANI - Rif. offerta 1946/2025ADDETTI ALLA LAVANDERIA - Rif. offerta 1953/2025MANUTENTORI - Rif. offerta 1959/2025GOVERNANTI - Rif. offerta 1964/2025BARISTI - Rif. offerta 1967/2025RESPONSABILI DI SALA - Rif. offerta 1973/2025AIUTO CUOCO - Rif. offerta 1988/2025CUOCHI CAPOPARTITA - Rif. offerta 1990/2025SEGRETARI DI ALBERGO (DIURNO) - Rif. offerta 1919/2025SEGRETARI DI ALBERGO TURNANTI (DIURNO/NOTTURNO) - Rif. offerta 1940/2025PORTIERI NOTTURNI - Rif. offerta 1945/2025ASSISTENTI BAGNANTI - Rif. offerta 2059/2025AUTISTI TUTTOFARE - Rif. offerta 2064/2025Per informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego di Bari ai recapiti:email: ido.bari@arpal.regione.puglia.it tel.: 080/2108001