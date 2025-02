ATP 500 Dubai: Nardi e Berrettini al secondo turno, Rublev eliminato

- Si è concluso il primo turno del torneo, con risultati sorprendenti e conferme per il tennis italiano.ha ottenuto una grande vittoria in rimonta contro l’ungherese, imponendosidopodi gioco. Dopo un primo set dominato dall’avversario grazie a un servizio preciso, l’azzurro ha cambiato marcia nel secondo parziale, prendendo il controllo con il rovescio e i pallonetti. Nel terzo set, Nardi ha chiuso il match con colpi vincenti in lungolinea e passanti incrociati, conquistando l’accesso al secondo turno.

Avanza anche Matteo Berrettini, che ha superato il francese Gael Monfils con il punteggio di 7-5, 6-4, dimostrando solidità nei momenti chiave del match.

Gli altri risultati di giornata:

Marin Cilic (Cro) batte Alex De Minaur (Aus) 6-2, 3-6, 6-3

(Cro) batte (Aus) Quentin Halys (Fra) sorprende Andrey Rublev (Rus) 3-6, 6-4, 7-6

(Fra) sorprende (Rus) Daniil Medvedev (Rus) elimina Jan-Lennard Struff (Ger) 6-4, 7-6

(Rus) elimina (Ger) Nuno Borges (Por) domina Arthur Fils (Fra) 6-2, 6-1

(Por) domina (Fra) Felix Auger-Aliassime (Can) vince una battaglia contro Alexander Bublik (Kaz) 7-6, 6-3, 7-6

(Can) vince una battaglia contro (Kaz) Ugo Humbert (Fra) travolge Jiri Lehecka (Cze) 6-3, 6-0

(Fra) travolge (Cze) Tallon Griekspoor (Ned) elimina Roman Safiullin (Rus) 5-7, 7-6, 7-6

Il torneo prosegue con il secondo turno, dove Nardi e Berrettini cercheranno di continuare la loro corsa a Dubai.