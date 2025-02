Serie C: squalificati Emmausso, Felicioli e Parodi del Foggia

L’allenatore del Foggia Luciano Zauri dovrà rinunciare a Emmausso, Felicioli e Parodi nella partita che i dauni disputeranno domenica 2 marzo alle 15 contro il Catania al “Massimino-Cibali” nella ventinovesima giornata. Per i pugliesi sarà una situazione di notevole emergenza, ma cercheranno di ottenere un risultato positivo per restare in corsa verso la qualificazione ai play off. Felicioli e Parodi sono stati espulsi sempre contro i lucani, il primo all’ 8’ del secondo tempo per un fallo da ultimo uomo su Rosafio dei lucani e il secondo al 37’ della ripresa per aver colpito con un calcio Soleri del Potenza.

Nel girone C di Serie C tre giocatori del Foggia sono stati squalificati per una giornata. Sono l’ attaccante Michele Claudio Emmausso, il difensore Gian Filippo Felicioli e il terzino Giulio Parodi. Emmausso è stato squalificato perché già diffidato è stato ammonito al 17’ per proteste nella partita che i dauni hanno perso 3-4 contro il Potenza allo “Zaccheria” nella ventottesima giornata.