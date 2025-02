Australia, uomo trasportato in ospedale dopo essere stato morso da uno squalo in una famosa meta turistica

Moreton Island, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è famosa per le sue spiagge incontaminate e per i relitti di Tangalooma, descritti dal Tangalooma Island Resort come un gruppo di navi affondate dal governo statale tra il 1963 e il 1984.

L'incidente di oggi, 22 febbraio, segna il quarto attacco di squalo nel Queensland nel 2025 e avviene solo poche settimane dopo la morte dell'adolescente Charlize Zmuda, attaccata da uno squalo al largo della vicina isola di Bribie. La diciassettenne ha riportato ferite gravi alla parte superiore del corpo mentre nuotava a Woorim Beach ed è morta sul colpo, nonostante gli sforzi per salvarla.

BRISBANE - Un uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere stato morso da uno squalo in una famosa meta turistica a nord di Brisbane. I servizi di emergenza sono arrivati ​​al Wrecks Walking Track sull'isola di Moreton, situata appena al largo della costa del Queensland, intorno alle 15:03 di sabato. Il 29enne è stato curato per ferite addominali e lacerazioni alla gamba, ha affermato un portavoce del Queensland Ambulance Service (QAS). È stato trasportato in aereo al Princess Alexandra Hospital in condizioni stabili.