Taranto, una città che guarda al futuro: l’appello della Cisl per il rilancio

Di Luigi Spinzi – Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi

Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Taranto non ha colto di sorpresa la città, considerando le difficoltà politiche e amministrative che hanno caratterizzato gli ultimi tre anni. Tuttavia, mai come oggi Taranto ha davanti a sé una straordinaria opportunità di rilancio, grazie a una serie di investimenti e progetti strategici che possono trasformarla in un modello di sviluppo sostenibile, innovazione e crescita economica.

Opportunità di sviluppo: dai Giochi del Mediterraneo alla transizione ecologica

Il futuro della città può essere trainato da iniziative di grande rilevanza, come:

Il Just Transition Fund (JTF) , che offre risorse per la riconversione industriale e la sostenibilità ambientale.

, che offre risorse per la riconversione industriale e la sostenibilità ambientale. I Giochi del Mediterraneo , un’occasione per rafforzare le infrastrutture e promuovere l’immagine di Taranto a livello internazionale.

, un’occasione per rafforzare le infrastrutture e promuovere l’immagine di Taranto a livello internazionale. Il recupero del Progetto Tecnopolo , che può rendere la città un punto di riferimento nella ricerca sulla decarbonizzazione .

, che può rendere la città un punto di riferimento nella . L’attrattività per nuovi investitori industriali e commerciali , con particolare attenzione alla blue economy, alla portualità, alle piattaforme logistiche e all’eolico offshore , tra i più avanzati d’Europa.

, con particolare attenzione alla , tra i più avanzati d’Europa. Settori chiave come energia, aerospazio, commercio, artigianato, moda e servizi, che possono contribuire a diversificare e rafforzare l’economia locale.

Un rilancio possibile solo con unità e visione strategica

Affinché queste opportunità si traducano in risultati concreti, è fondamentale che la classe dirigente di Taranto superi le divisioni, favorisca il dialogo e lavori con una visione comune. Serve una governance condivisa che coinvolga le istituzioni locali, la Regione Puglia e il Governo nazionale, promuovendo coesione sociale e responsabilità collettiva.

La Cisl Taranto Brindisi è già al lavoro per delineare strategie settoriali e intersettoriali, con particolare attenzione a:

Un welfare sanitario e sociosanitario efficiente .

. Politiche giovanili e miglioramento della qualità della vita .

. Sostegno al terziario e all’accoglienza turistica.

Crediamo che sia indispensabile un dialogo sociale serio e partecipativo, i cui risultati siano effettivi e concreti per lavoratori, pensionati e cittadini.

Il ruolo delle forze politiche: una campagna elettorale con uno sguardo all’Europa

Con l’avvio della campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale, è necessario che i programmi politici guardino al futuro, accettando la sfida delle transizioni industriali, ambientali, digitali e culturali. Taranto ha bisogno di un Patto di responsabilità territoriale che promuova uno sviluppo sostenibile senza compromettere la coesione sociale.

Nel frattempo, auguriamo buon lavoro al Commissario Giuliana Perrotta, chiamata a guidare la città in questa fase di transizione. La speranza è che Taranto recuperi l’orgoglio di città proiettata verso l’Europa e il mondo, trasformando le sfide in opportunità concrete per il suo futuro.