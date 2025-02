Bari, al via a Carbonara gil interventi del piano congiunto di Comune e Aqp per la disinfestazione e disostruzione delle condotte di fogna nera e bianca

BARI - Terminati qualche giorno fa a Loseto, sono partiti questa mattina a Carbonara i lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia, sanificazione, disostruzione e la disincrostazione con video ispezione delle condotte di fognatura nera e bianca.Prosegue il piano di interventi congiunto predisposto da Comune di Bari e Acquedotto Pugliese per effettuare operazioni particolarmente complesse, in tutti i quartieri, sui tronchi fognari e i tombini di fogna nera (di competenza di AQP) e sui pozzetti, griglie/bocche di lupo e tombini di fogna bianca (di competenza del Comune), in modo da liberare e rendere più efficiente il sistema fognario cittadino.Questa mattina hanno assistito all’avvio delle operazioni, partite da via Bonifacio e che proseguiranno su via Ponte, via Foscolo, via Ospedale Di Venere, via Manzoni, via Randaccio, Via Lazio, via della Vela, via Genoa e via Crocifisso, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo e Piervito Lagioia, dirigente della Struttura territoriale operativa Bari di Acquedotto Pugliese.“Dopo aver portato a termine interventi particolarmente impegnativi a Bari vecchia e a Loseto, qui completati molto prima delle previsioni - commenta Domenico Scaramuzzi - questa mattina ripartiamo con i lavori di disincrostazione e pulizia delle condotte fognarie da Carbonara, dove abbiamo raccolto numerose segnalazioni. Complessivamente saranno una ventina le strade del quartiere interessate da questa tipologia di attività, da eseguire con video ispezioni e sondini anche per verificare la presenza di lesioni nei tronchi. Le operazioni, che fanno parte di questo imponente programma di disincrostazione e disinfestazione sull’intera rete fognaria organizzato assieme ad Aqp, che desidero ringraziare ancora una volta, dureranno circa un mese”.“Prosegue, nel segno della collaborazione con l’amministrazione comunale, l’impegno di Acquedotto Pugliese per la città di Bari - osserva la direttrice generale di Aqp Francesca Portincasa -. I lavori di manutenzione della rete fognaria in corso a Carbonara rientrano in una pianificazione complessiva di interventi sull’intero territorio del capoluogo. Col fine di offrire un servizio più efficiente e in linea con le aspettative dei cittadini”.