Demodeland: la grande festa di carnevale per i 25 anni del Demodè

MODUGNO - Sabato 1 marzo, al Demodé Club di Modugno (Ba), si festeggerà la venticinquesima stagione, con il “Demodeland – Carnival edition”, evento durante il quale si esibiranno vari artisti e saranno proposti differenti format-party che animeranno ogni area dello storico locale, oltre ad allestimenti a tema, performance e postazioni gaming.Saranno tre le aree nelle quali il pubblico, chiamato a partecipare attivamente con abiti di carnevale, potrà accedere. Nella live room, il cuore pulsante del Demodè club, si terranno tre spettacoli in programma. Con il tour Havana 2025 si esibiranno Deeza e Humberto Potaje autori del brano “Havana”. Ci sarà “Random, una festa a caso”, che nel suo concept porta avanti lo spirito del carnevale per dodici mesi l’anno. Questo party non propone nulla di pre-organizzato, ma piuttosto crea una sensazione di incertezza stimolata dalla tentazione di non sapere esattamente a cosa si vada incontro. In questa maniera il caso diventa un’opportunità. Il pubblico è dunque invitato a dare libero sfogo alla creatività attraverso sfarzosi outfit, look improbabili e divertenti accostamenti, creando così l’idea di fare carnevale tutto l’anno. In consolle salirà anche dj Moskino con il suo “Hasta el amanecer”, un party travolgente con selezioni di musica reggaeton, hip hop, moombahton, trap, dance e international music, in un mix esplosivo e “caliente” per tutti i gusti. Il party Demodeland sarà poi il momento durante il quale saranno spente le candeline dello storico club, che in questi anni di attività ha ospitato importanti artisti della scena nazionale e internazionale.Con il format “Utopia”, invece, la club room diventerà il tempio della musica trap, all’interno del quale sarà proposta una selezione musicale con il meglio del repertorio che caratterizza questo genere, compiendo un vero e proprio viaggio tra Italia e America alla scoperta di questo sottogenere dell’hip hop nato negli States e sviluppatosi tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila.La Serra Stage, infine, avrà una zona dedicata alla radio music, nella quale si svolgerà il “Nerdvana”, un format dove, tra chiacchiere e karaoke, interviste e risate, sarà possibile scoprire un’area per l’intrattenimento gaming, gratuita, con Playstation 5 e realtà virtuale.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura: 22.00