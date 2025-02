Bari, approvato il progetto di riqualificazione di via Argiro, via Putignani e via Calefati

BARI – La giunta comunale ha dato il via libera al, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio,. L’intervento, dal valore di, è finanziato con le risorse del, nell’ambito della missione 5 "Inclusione e coesione".

Obiettivo del progetto

L’amministrazione comunale punta a valorizzare queste strade trasformandole in nuovi spazi urbani dedicati alla socialità. La superficie interessata dal cantiere sarà di circa 14.000 metri quadri, comprendente marciapiedi pedonali e strade carrabili.

Secondo l’assessore Scaramuzzi, i lavori partiranno tra maggio e giugno 2025. La nuova via Argiro sarà completamente riqualificata e trasformata in una sorta di rambla pedonale, moderna e accogliente, in linea con il restyling di via Sparano.

Interventi previsti

Pedonalizzazione di via Argiro e risistemazione di via Putignani e via Calefati

e risistemazione di via Putignani e via Calefati Nuove alberature per mitigare gli effetti del cambiamento climatico

per mitigare gli effetti del cambiamento climatico Rifacimento della pavimentazione con materiali tradizionali come basoli lavici e calcare pugliese

con materiali tradizionali come basoli lavici e calcare pugliese Riqualificazione dei sottoservizi , con una condotta interrata per la raccolta delle acque meteoriche

, con una condotta interrata per la raccolta delle acque meteoriche Restauro della pietra lavica del Vesuvio, con catalogazione e riposizionamento

Scaramuzzi ha inoltre assicurato che i commercianti saranno informati in tempo utile sulle attività di cantiere per minimizzare i disagi.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana per il centro di Bari, migliorando la qualità ambientale, la fruibilità degli spazi pubblici e la valorizzazione del patrimonio storico.