Putignano, incidente sulla SP58: auto si ribalta dopo l'impatto con un muretto a secco

PUTIGNANO – Questa mattina, un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale 58, che collega Putignano a Sammichele. Una Fiat Punto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata dopo aver impattato violentemente contro un muretto a secco lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 della postazione di Putignano e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

L'occupante del veicolo, gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso per dinamica da impatto all'ospedale Miulli di Acquaviva. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione.