Bari, auto in fiamme su via Giulio Petroni: intervengono i Vigili del Fuoco

BARI - Attimi di panico questa mattina su via Giulio Petroni, all’altezza di viale Gandhi, dove un’auto è improvvisamente andata in fiamme. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra automobilisti e passanti, soprattutto perché si tratta dell’ennesimo caso di incendio di veicoli registrato negli ultimi giorni nel Barese.Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme ed evitato conseguenze peggiori. Presente anche la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità e provveduto alla chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza.Fortunatamente, non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione su questi episodi che continuano a verificarsi nella zona. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.