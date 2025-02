Bari: consegnati i lavori del Lotto 5 del Parco costiero di Costa Sud

BARI - Bari compie un nuovo passo verso la riqualificazione urbana e ambientale della costa sud. Questa mattina, il direttore della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio, Pompeo Colacicco, ha siglato i verbali di consegna dei lavori del Lotto 5 - “Parco reticolare”, insieme ai rappresentanti dell’RTP aggiudicatario ETACONS S.r.l. - SIT&A. S.r.l. - Studio Cotecchia & Associati - Studio Pagliula Associato Ingegneri e Architetti.Alla cerimonia erano presenti il sindaco Vito Leccese, gli assessori Elda Perlino (Clima, Transizione ecologica e Ambiente) e Pietro Petruzzelli (Blue Economy), il presidente di Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Fabio Tagliaferri e la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti.Un progetto di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale“Oggi consegniamo il terzo lotto del programma di rigenerazione urbana Bari – Costa Sud, portando al 30% lo stato di avanzamento dell’intera opera”, ha dichiarato il sindaco Leccese. “Il Parco reticolare, con i suoi 15 ettari di verde rinaturalizzato, rappresenta la prima grande infrastruttura ecologica della città e il primo esempio locale di attuazione del Patto città-campagna del PPTR. Grazie a questo progetto, Bari si arricchisce di un’importante area verde che collegherà il quartiere di Sant’Anna al mare attraverso il completamento del sottopasso ciclo-pedonale esistente”.L’assessora Elda Perlino ha sottolineato la forte vocazione ecologica del progetto: “Il parco aumenterà il patrimonio arboreo della città, mantenendo l’identità rurale della zona e promuovendo pratiche come gli orti urbani e una food policy sostenibile. Inoltre, la costruzione di una condotta idrica di sei chilometri, alimentata dalle acque reflue affinate del depuratore di Triggiano, garantirà l’irrigazione di tutti i sei lotti del parco”.L’assessore Pietro Petruzzelli ha evidenziato l’importanza degli spazi di socializzazione previsti: “Il parco avrà terrazzamenti verdi, aree sportive e per il tempo libero, punti ristoro e un sistema di trasporto BRT che lo renderà facilmente accessibile. Sarebbe bello se diventasse un nuovo polo di aggregazione sociale, contribuendo a delocalizzare parte della vita serale della città”.Un parco connesso e sostenibileIl Lotto 5 - Parco reticolare è un tassello fondamentale della riqualificazione dell’area Bari Costa Sud. Situato tra i quartieri Japigia e Sant’Anna, il parco si estenderà su oltre 15 ettari, preservando la sua vocazione agricola e rurale. Saranno realizzati percorsi ciclo-pedonali, parcheggi con materiali drenanti, una velostazione e un sistema di mobilità sostenibile.L’architetto Primo Stasi, direttore dei lavori, ha spiegato: “Abbiamo adottato un modello innovativo di progettazione condivisa con l’amministrazione, con grande attenzione alla compatibilità ambientale. I lavori dureranno 730 giorni, con la priorità di completare la condotta idrica per l’irrigazione”.Un’area attrezzata per il benessere e il tempo liberoIl progetto prevede la creazione di numerosi spazi di aggregazione, tra cui: • Terrazze panoramiche con aree ristoro • Aree fitness e per lo sport all’aperto • Percorsi pedonali e ciclabili immersi nel verde • Piazzette tematiche per lo svago, come la piazzetta degli aquiloni, la piazzetta yoga e il bosco degli scacchi • Spazi multifunzionali per eventi e mercati di quartiereL’infrastruttura stradale prevede percorsi carrabili realizzati con materiali ecocompatibili per preservare il paesaggio rurale, mentre la vegetazione del parco sarà composta da essenze tipiche della macchia mediterranea, scelte per la loro resistenza al clima locale.Un modello di sviluppo urbano sostenibileL’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha confermato che la tabella di marcia viene rispettata: “Con il cantiere del Lotto 5, siamo a tre lotti consegnati su sei. Stiamo lavorando per garantire che la città possa beneficiare di un grande parco urbano integrato con il paesaggio esistente”.Anche il presidente di Ales, Fabio Tagliaferri, ha ribadito l’impegno del Ministero della Cultura nel supportare il Comune: “Realizzare opere pubbliche così complesse è una sfida, ma Bari sta dimostrando una grande capacità organizzativa. Noi siamo qui per supportare tecnicamente e amministrativamente questo percorso”.Il progetto Bari Costa Sud rappresenta un modello innovativo di pianificazione urbanistica, che punta alla riforestazione urbana, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del territorio. Un intervento che mira a trasformare la città, restituendo ai cittadini un’area verde di grande valore ambientale e sociale.