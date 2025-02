VisitCanosa: i dieci motivi per cui scoprire la ‘piccola Roma’

Ventisettemila abitanti, alle pendici dell'altopiano delle Murge, Canosa di Puglia è considerato uno dei principali centri archeologici della Puglia e rappresenta uno dei casi più significativi di città a lunghissima continuità di insediamento, testimoniati da numerosi reperti archeologici, oggi presenti nei più prestigiosi musei di tutto il mondo: dal Louvre di Parigi al British Museum di Londra, passando per il Metropolitan di New York, solo per citarne alcuni. Il comune che domina la Valle dell’Ofanto è noto anche per il suo straordinario patrimonio paesaggistico, per la sua creatività, per la storica ospitalità che contraddistingue la sua comunità, di cui rimane traccia anche nella storia di Scipione l’Africano che, dopo la tragica sconfitta di Canne della Battaglia del 216 a.C., trovò accoglienza e riparo proprio a Canosa grazie alla gente del luogo.

In questo luogo è possibile respirare la Storia con testimonianze che vanno dal Neolitico al Medioevo, al punto da far denominare la cittadina dell’entroterra pugliese come ‘la piccola Roma’, anche grazie alla fortuita coincidenza di sorgere su sette colli esattamente come la Capitale.

La sua riscoperta sotto il profilo turistico è frutto anche di interventi mirati e di una promozione che hanno valorizzato il territorio promossa dal lavoro dei volontari della Fondazione Archeologica Canosina, onlus che, da oltre trent’anni, si occupa di tenere aperti, mantenere fruibili e preservare gli innumerevoli siti archeologici del territorio, d’intesa con il Comune, la Provincia, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura.

Di questo si parlerà nella conferenza stampa promossa dal Senatore Filippo Melchiorre dal titolo VisitCanosa, che avrà luogo giovedì 13 febbraio, a Roma, presso la Sala ‘Caduti di Nassirya’ del Senato.

Rappresentanti delle Istituzioni e autorevoli esperti illustreranno i “dieci motivi per cui scoprire la ‘piccola Roma”, come recita il sottotitolo dell’evento.

Ad aprire i lavori sarà il Senatore Filippo Melchiorre. Seguiranno gli interventi di Francesco Ventola, Deputato al Parlamento Europeo, Vito Malcangio, Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, Sergio Fontana, Presidente della Fondazione Archeologica Canosina, Luigi La Rocca, Capo Dipartimento Tutela Patrimonio Culturale del MiC e Massimo Osanna, Direttore Musei Nazionali MiC. Prevista la partecipazione straordinaria dell’attore e sceneggiatore canosino Lino Banfi. A concludere i lavori sarà il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano.

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, con obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.