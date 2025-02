Bari: il Sindaco e la Presidente Verdoscia all’inaugurazione di “MO’ Pasta - Pastificio per amore”

BARI - Domani, venerdì 7 febbraio, alle ore 12, il sindaco Vito Leccese e la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia interverranno all’inaugurazione di “MO’ Pasta - pastifico per amore”, in via Bruno Buozzi, traversa 46, n. 3/a.

“MO’ Pasta”, laboratorio e spazio vendita di pasta fresca, è un’iniziativa promossa e gestita dalla cooperativa sociale Mani Aperte, costituita a febbraio del 2021 con l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione e sinergia con la cooperativa sociale Arcoiris e l’associazione Unitinsieme O.d.V., enti gestori, rispettivamente, del Centro residenziale e del Centro diurno per persone disabili La Nostra Casa, i cui utenti e ospiti saranno i principali destinatari del progetto.

“MO’ Pasta” è un progetto finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico “Pugliasocialein - Imprese Sociali”, POR Puglia, FESR-FSE 2014-2020, che ha permesso di coprire buona parte dei lavori di ristrutturazione del locale nonché i costi per l’acquisto delle attrezzature e dei macchinari.

Il progetto è stato altresì sostenuto da Fondazione Puglia, attraverso il contributo concesso dalla società partecipata Puglia Cultura e Territorio, e dall’Inner Wheel, Club Bari Levante.