Bari, "Il commercio si veste di donna": pubblicato l'avviso del Municipio II rivolto a commercianti e associazioni

BARI - È online sul portale del Municipio II l’avviso pubblico “Il commercio si veste di donna”, rivolto alle associazioni e ai commercianti interessati a costituire una rete per organizzare una serie di attività ed eventi di animazione culturale nelle strade e piazze del territorio dal 2 al 9 marzo prossimi. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sui temi del valore della donna nella società, della parità sociale e di genere, sul contrasto alle discriminazioni e alla violenza, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della Donna dell’8 marzo.L’iniziativa, a costo zero per il Municipio, prevede che nella settimana compresa tra il 2 e il 9 marzo i commercianti interessati possano allestire una vetrina simbolica rappresentativa dell’importanza della donna, del suo valore all’interno della società, della parità di genere, oltre che delle storiche conquiste sociali, economiche e politiche ottenute nel tempo. Il progetto prevede la collaborazione con le associazioni del territorio, le quali nelle strade e piazze attigue agli esercizi commerciali potranno organizzare eventi tematici, tra cui mostre artistiche, fotografiche, letture, dibattiti, presentazioni di libri, concerti, monologhi, esibizioni.Il Municipio si riserva di individuare un soggetto capofila per una migliore programmazione degli eventi, con la redazione di un calendario e la pubblicazione di un cartellone delle attività culturali previste, da promuovere in tutta la città. Le manifestazioni di interesse si possono presentare compilando la documentazione indicata dall’avviso e inviandola via pec all’indirizzo municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del 24 febbraio 2025.“Ci rinvolgiamo alle associazioni, ai commercianti, agli artisti e a tutte le realtà che vogliano promuovere il valore della donna nella società, cogliendo l’occasione fornita da una data simbolica, l’8 marzo - spiegano la presidente del Municipio II Alessandra Lopez e la presidente della commissione municipale Cultura Alessandra Abbatescianni - . Siamo giunti ormai alla quarta edizione di questa preziosa iniziativa, che riesce a creare una sinergia, una vera e propria rete tra volontari e commercianti del territorio che, a titolo gratuito, offrono il loro contributo alla riflessione collettiva e alla sensibilizzazione su temi quanto mai attuali, come la tutela e la valorizzazione della donna, non solo l’8 marzo. L’iniziativa può contare su un lavoro consolidato, frutto dell’impegno degli scorsi anni, ma vogliamo che cresca sempre di più in termini di partecipazione. Il nostro appello, dunque, è rivolto a tutti coloro che hanno animato piazze, strade e negozi nelle precedenti edizioni, ma anche a chi, speriamo, vorrà offrire il proprio contributo per la prima volta”.