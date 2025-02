Serie A: il Lecce sfida il Monza nell'anticipo di domenica 16 febbraio

FRANCESCO LOIACONO - Domenica 16 febbraio, il Lecce sarà impegnato contro il Monza nella venticinquesima giornata di Serie A, con il match che avrà luogo alle ore 15:00 allo “U-Power Stadium”. I salentini, reduci dal pareggio 0-0 contro il Bologna al “Via del Mare”, sono determinati a ottenere i tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. Attualmente, la squadra di Marco Giampaolo si trova in una posizione delicata e ogni punto diventa fondamentale nella corsa per rimanere nella massima serie.

Dall'altro lato, il Monza, dopo la pesante sconfitta 5-1 contro la Lazio all’Olimpico, cercherà una vittoria per allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. Il tecnico Alessandro Nesta, infatti, ha bisogno di riscatto per uscire dalla zona retrocessione e rilanciare le speranze di salvezza per i brianzoli.

Nel Lecce, Marco Giampaolo dovrà fare a meno degli infortunati Gonzalez e Marchwinski. La formazione salentina vedrà quindi Ramadani e Berisha agire come esterni, mentre Pierotti sarà il regista del centrocampo. In attacco, spazio a Krstovic e Morente, pronti a guidare l'assalto alla porta avversaria.

Per quanto riguarda il Monza, Alessandro Nesta non avrà a disposizione Bianco, squalificato, e Birindelli e Caprari, entrambi fermi per problemi muscolari. I brianzoli scenderanno in campo con Urbanski e Kyriakopoulos sulle fasce, mentre Ciurria agirà come trequartista. In attacco, Mota Carvalho e Ganvoula saranno chiamati a finalizzare le occasioni da gol.

A dirigere la partita sarà l’arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che avrà il compito di far rispettare le regole in un incontro cruciale per entrambe le squadre.

L’ultimo precedente tra Lecce e Monza in Serie A risale al 17 settembre 2023, quando le due squadre si sono sfidate allo “U-Power Stadium” e il match terminò con un pareggio 1-1. In quella occasione, il Lecce passò in vantaggio al 3' con Krstovic, ma il Monza riuscì a pareggiare al 24' grazie a un gol di Colpani.

La sfida di domenica sarà quindi un altro capitolo importante per entrambe le squadre nella loro lotta per la permanenza in Serie A.