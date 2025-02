Bari: in Piazza del Ferrarese la terza edizione di Puro Cioccolato Festival

BARI - La Terza Edizione di Puro Cioccolato Festival, il festival del cioccolato italiano e dal mondo sarà a Bari in Piazza del Ferrarese, da giovedì 13 febbraio a domenica 16 febbraio 2025 (tutti i giorni dalle ore 10 alle 21), in collaborazione con Confartigianato Imprese Bari - Bat – Brindisi e con il patrocinio del Comune di Bari, Assessorato allo Sviluppo locale e alla Blue economy (Sviluppo Economico, MAAB, MOI, Fiera del Levante, Rapporto mare costa, Turismo e Marketing territoriale).Il Puro Cioccolato Festival, ideato e organizzato da Alfredo Orofino, Presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), è pensato per gli appassionati di cioccolato, i turisti e visitatori di tutte le età. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere una quattro giorni di degustazioni e scoperte gastronomiche nella città di Bari. Saranno allestiti dieci stand che ospiteranno artigiani cioccolatieri e operatori del settore locali, nazionali e internazionali. I visitatori potranno gustare creazioni uniche come il Bacio di Giulietta, il Bacio di Romeo, i Pan di Stelle, le ciliegie della nonna e il variegato alla banana.Puro Cioccolato Festival non è solo una vetrina per la cioccolateria italiana, ma anche un'occasione per scoprire cioccolato proveniente da diverse parti del mondo, tra cui Germania, Brasile, Paesi Latini, Francia e Spagna. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare un percorso importante a livello nazionale, come già accaduto con l’International Street Food.In occasione della “Festa di San Valentino” sarà presente un'area selfie con cuori luminosi, nella quale il pubblico potrà ritrarsi portando a casa un ricordo fotografico, di questo meraviglioso evento.