Bari, la Comunità Greca premia Santa Fizzarotti Selvaggi per il suo impegno culturale e umanitario

BARI - Un importante riconoscimento è stato consegnato ieri alla nota psicoterapeuta barese Santa Fizzarotti Selvaggi durante la tradizionale festa della Vassilopita, organizzata dalla Comunità Greca di Bari. La pergamena d'onore è stata conferita dal Presidente della Comunità, il dott. Giovanni Giantakis Grittani Thalassinos, alla presenza del Console Onorario Stelios Campanale e di esponenti ecclesiali delle Chiese cristiane ortodosse e cattoliche.

Un legame profondo con la Grecia

Santa Fizzarotti Selvaggi ha espresso la sua gratitudine, ricordando il profondo rapporto che la lega alla Grecia, costruito negli anni attraverso progetti culturali e umanitari.

"Quando ero presidente regionale della Croce Rossa Italiana in Puglia, instaurai rapporti con la città di Kavala, che portarono alla donazione di un’ambulanza e a un gemellaggio tra le nostre realtà. Ho avuto rapporti di amicizia anche con la presidente della Cr di Kos. Nel 2018, con l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, organizzammo una raccolta di farmaci per le vittime dell’incendio di Atene."

Arte e letteratura tra Italia e Grecia

Oltre all'impegno umanitario, Fizzarotti Selvaggi ha promosso la cultura e l’arte greca in Italia e viceversa. Ha curato nel 1985 una mostra internazionale a Iraklion, dal titolo Le sorgenti dell’arte, che ha registrato 20.000 visitatori. Ha inoltre seguito da vicino artisti cretesi e organizzato presentazioni di libri nella stessa città, dove ha vissuto il grande artista italiano Andrea Carnemolla.

Nel campo della letteratura, ha scritto numerose opere ispirate alla Grecia, tra cui Creta mia bella, tradotta in distico elegiaco, Ode a Creta e il prossimo libro Fragmenta Lucis – Rinascere a Creta. Tra le sue opere figura anche Agapimeni mou Kos, dedicata all’isola di Kos.

Psicoanalisi e tragedia greca

La sua attività accademica si è intrecciata con la cultura ellenica anche attraverso la psicoanalisi. Ha scritto un libro di psicodinamica, Il counselling psicodinamico, tradotto in greco e spagnolo in collaborazione con il noto studioso Andreas Giannakoulas e presentato ad Atene. Inoltre, ha curato una mostra a Uranopoli in occasione di un congresso di psicoanalisi nel 2000.

Infine, ha riletto in chiave psicoanalitica la tragedia Medea di Euripide, offrendo una nuova interpretazione del mito attraverso la lente della psicologia del profondo.

Un ponte tra Italia e Grecia

L'omaggio della Comunità Greca di Bari rappresenta il riconoscimento di un percorso fatto di solidarietà, cultura e scambio tra due terre profondamente legate, nel segno della collaborazione e della condivisione di valori universali.