Bari ospita l’evento sulla "Nature Restoration Law" e le strategie per la biodiversità

BARI – Il capoluogo pugliese si prepara ad accogliere un importante evento dedicato alla sostenibilità ambientale e alla conservazione della biodiversità. Il 14 marzo 2025, presso la Sala Conferenze di Villa Romanazzi Carducci, si terrà l’incontro "Nature Restoration Law e strategie europee, nazionali e regionali per la conservazione della biodiversità".

Un incontro strategico per lo sviluppo sostenibile

L’evento è organizzato dal Dipartimento Ambiente della Regione Puglia e da ASSET e rientra nel ciclo di incontri sul "Sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità - 2024-2025", nell’ambito della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile della Regione Puglia (SRvS).

L’iniziativa si concentrerà sul Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura, una norma innovativa e unica al mondo, fondamentale per l’attuazione della strategia UE per la biodiversità 2030. Questo regolamento prevede obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi degradati, sia nelle aree protette che in quelle agricole e urbane, contribuendo non solo alla tutela della biodiversità, ma anche alla lotta alla crisi climatica e alla rivitalizzazione delle aree rurali.

Crediti formativi per professionisti e iscrizioni aperte

L’incontro rappresenta anche un’importante occasione di formazione per professionisti del settore. Sono previsti CFP caratterizzanti per Dottori Agronomi e Dottori Forestali, 7 CFP per gli Architetti, crediti formativi per i Geologi e la possibilità per i Biologi di ottenere crediti in autoformazione tramite il portale COGEAPS.

La partecipazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria entro il 12 marzo 2025, fino ad esaurimento posti. Il materiale dell’evento sarà disponibile sui siti ufficiali:

🔗 Regione Puglia - Ambiente

🔗 ASSET Regione Puglia

Un appuntamento imperdibile per esperti, istituzioni e cittadini interessati al futuro della biodiversità e dello sviluppo sostenibile.