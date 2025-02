M5s, Palmisano: “Solidarietà a Davide Mastromarino, non si farà intimidire”

BARI - “Esprimo tutta la mia vicinanza a Davide Mastromarino, consigliere comunale di Francavilla Fontana e mio amico, per il vile gesto intimidatorio subito. Sono certa che, nonostante le gravi minacce, il suo impegno non verrà meno. Il suo fermo credere nei valori della legalità, della trasparenza e dell’etica avrà sempre il mio pieno supporto e quello del Movimento 5 Stelle. Questi principi saranno la migliore risposta a questo vergognoso attacco alla sua persona”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano, in merito alle minacce ricevute dal consigliere comunale M5S Davide Mastromarino, a cui ignoti hanno recapitato un biglietto con la frase ‘Stai attento’. “Minacce che, ne sono convinta, non scalfiranno la sua determinazione nel portare avanti progetti e attività amministrative nell’interesse esclusivo della comunità di Francavilla Fontana”, conclude Palmisano.