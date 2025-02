Bari, restauro candelabri del lungomare affidata a due esperte in materiali lapidei e metalli

BARI - Nell’ambito del primo contratto attuativo dell’accordo quadro dei lavori per la manutenzione straordinaria e la nuova realizzazione di candelabri ornamentali del lungomare di Bari (annualità 2022-23), sono in pubblicazione sull’Albo pretorio le determine che, a seguito di apposita indagine di mercato, assegnano a due professioniste qualificate nel settore del restauro l’incarico di consulenza tecnica relativa ai candelabri oggetto di intervento.

Il passaggio, prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari nel parere reso sul progetto definitivo, ha portato all’individuazione di due professioniste esperte rispettivamente nel restauro di “Materiali e manufatti in metallo e leghe” e “Materiali lapidei, musivi e derivati”, essendo i candelabri storici del lungomare di Bari realizzati in metallo e posti su basamenti lapidei.

“Gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dei candelabri ornamentali mirano a restituire piena funzionalità a uno degli elementi iconici del nostro lungomare - dichiara l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. I lavori partiranno dal tratto di lungomare attiguo alla spiaggia di Pane e Pomodoro per risalire verso piazza IV Novembre: ogni candelabro sarà smontato e valutato in tutte le sue parti e, laddove dovessero essere individuati elementi difettati o mancanti, si procederà a realizzarli ex novo inutilizzando appositi stampi in fonderia. Parliamo di un lavoro che richiederà grade cura e attenzione, e che sarà realizzato sotto la supervisione di due figure esperte nel restauro dei materiali di cui sono composti questi manufatti storici. La nostra previsione è di poter intervenire su circa una cinquantina di candelabri, ma tutto dipenderà dalle condizioni delle singole strutture portanti. Ricordo che il progetto complessivo prevede anche la sostituzione delle vecchie lampade a incandescenza con nuove a led, in ossequio ai principi del risparmio energetico e ambientale”.

Il primo contratto attuativo dei lavori (affidati alla Saulle Impianti S.R.L.) è finanziato per un importo di 1.100.00 euro a valere sul PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 - Azione 2.2.1.1 “Rinnovo Infrastrutture Pubbliche, Illuminazione Pubblica “ Smart Lighting” - Priorità 2 “Sostenibilità Ambientale” – Operazione Multi-Intervento BA2.2.1.1.A “Smart Lighting”.