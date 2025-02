Bari: riconoscimento d'eccellenza al Prof. Nicola Ciavarella per il suo impegno nell’emofilia

BARI - In occasione della cerimonia dei ricordi della vacanza studio medico/riabilitativa, che per trent’anni ha rappresentato un punto di riferimento per i soggetti affetti da Emofilia e dalla Malattia di von Willebrand, il Prof. Nicola Ciavarella ha ricevuto un prestigioso Certificato d’Eccellenza. Il riconoscimento premia la sua straordinaria competenza, dedizione e il suo costante impegno nella presa in carico dei pazienti affetti da malattie emorragiche congenite rare.

Già direttore del Centro Emofilia e Trombosi del Policlinico Università di Bari, il Prof. Ciavarella ha dedicato la sua carriera alla ricerca e alla cura delle patologie emorragiche, contribuendo significativamente al miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Il suo operato ha permesso di sviluppare approcci innovativi nel trattamento dell’emofilia e delle altre malattie rare, ponendo particolare attenzione alla riabilitazione e al supporto medico-specialistico.

L’evento ha rappresentato un momento di celebrazione e riflessione sul valore del lavoro svolto negli anni, sottolineando l’importanza della continuità assistenziale per i pazienti affetti da queste patologie. Il riconoscimento al Prof. Ciavarella è stato accolto con entusiasmo dalla comunità scientifica e dai pazienti, testimoniando il grande impatto della sua opera nel campo medico e riabilitativo.