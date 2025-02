Bari: sanzionato NCC per servizio irregolare con piattaforma UBER

BARI - Questa mattina gli agenti del settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive hanno elevato una sanzione al conducente di una vettura di servizio NCC in sosta presso via Domenico Cotugno, per violazione delle prescrizioni dell'Art. 85 c. 4 del Codice della strada (fermo amministrativo del veicolo).Il noleggiatore, con base a Monopoli, effettuava un transfer di due persone a seguito di chiamata tramite l’applicazione UBER, eseguendo l’itinerario da Bari-centro a via Cotugno, in violazione delle prescrizioni della Legge Quadro 21/92, che impone l’obbligo di partire dalla rimessa autorizzata a seguito di prenotazione. Inoltre, il mezzo risultava sprovvisto del foglio di servizio dei quindici giorni antecedenti alla data odierna. L'importo della sanzione ammonta a 173 euro.“Siamo a favore della concorrenza e di tutti quei servizi che possono migliorare l’offerta della città di Bari per residenti e turisti, ma allo stesso tempo è nostro dovere verificare il rispetto delle regole di chi lavora sul territorio cittadino - spiega l'assessore Pietro Petruzzelli -. Per questo, con il settore della Polizia annonaria, siamo intenzionati a verificare che il nuovo servizio possa operare a Bari nel rispetto dei criteri degli NCC, nell’ottica della leale concorrenza. Contestualmente, stanno proseguendo le procedure del bando per il rilascio delle nuove licenze taxi, che speriamo di pubblicare entro un paio di settimane, così come procede il dialogo con la Regione per valutare possibili azioni di potenziamento del servizio di trasporto sui collegamenti da e per l’aeroporto”.