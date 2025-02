Bari, sgominata banda di ladri: 12 a processo, 10 della stessa famiglia

BARI - Sono 12 gli indagati finiti a processo con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ai furti, alla ricettazione e al riciclaggio. Dieci di loro appartengono alla stessa famiglia del quartiere San Paolo di Bari e, secondo le indagini, avrebbero messo a segno circa 20 colpi tra il 2022 e il 2024.

Il modus operandi della banda

I furti avvenivano principalmente nei parcheggi degli ipermercati del Barese, dove i malviventi prendevano di mira auto e furgoni, sottraendo denaro, borse, oggetti personali e merce. L’organizzazione era ben strutturata, con una precisa divisione dei ruoli e turni prestabiliti per chi doveva entrare in azione.

Interrogatori e richiesta di custodia cautelare

Nella giornata di ieri, gli indagati sono stati sottoposti a un interrogatorio preventivo presso il Tribunale di Bari. La Procura ha richiesto per loro la custodia cautelare in carcere. La decisione del giudice per le indagini preliminari, Rossana De Cristofaro, è attesa nei prossimi giorni.