In Puglia Banca Sella e FEduF (ABI) portano l’educazione finanziaria in classe

BIELLA – Da Torino a Lecce, passando per Pavia, Milano e Foggia: inizia oggi, mercoledì 12 febbraio, il percorso di educazione finanziaria proposto a circa 1.400 studenti di 26 scuole secondarie di II grado da Banca Sella e FEduF (ABI), la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio costituita dall’ABI nel 2014, con l’obiettivo di mettere a disposizione strumenti, iniziative e contenuti di grande valore e utilità.La prima tappa prevede un approfondimento, grazie all’intervento degli esperti di Banca Sella, su “Risparmio, strumenti finanziari e uso consapevole del denaro” per avvicinare gli studenti ad alcuni temi base di educazione finanziaria e cittadinanza economica come l’uso consapevole delle risorse e il valore del risparmio, gli strumenti di pagamento e la sicurezza, l’importanza della gestione responsabile del denaro e della pianificazione finanziaria a lungo termine.Il secondo incontro in programma il 19 febbraio sarà incentrato su “Economia e Sostenibilità” e vuole essere un’occasione per sensibilizzare ragazze e ragazzi sull’importanza dell’economia nella sostenibilità e promuovere un’attenzione sempre maggiore verso un utilizzo corretto delle risorse disponibili.Il 5 marzo “L’economia di Aristotele: economia civile e bene comune” offrirà agli studenti una prospettiva umanistica dell’economia, partendo dagli insegnamenti di Aristotele e dal modello della bottega leonardesca, dell’agire orientato al perseguimento del benessere collettivo, della concezione del mercato come luogo di mutuo vantaggio e della gestione dei beni comuni in ottica di pubblica felicità.L’ultimo appuntamento, il 19 marzo, è dedicato ai “Pagamenti digitali, criptovalute e sicurezza online”, un tema tornato d’attualità alla luce dei recenti tentativi di truffa che sfruttano le nuove tecnologie e l’utilizzo dell’AI.“Grazie a istituzioni come Banca Sella nel corso di dieci anni di attività abbiamo raggiunto direttamente circa 250.000 studenti e organizzato più di 2.800 incontri in presenza e online, gratuiti e su tutto il territorio nazionale – dichiara Giovanna Boggio Robutti, DG di FEduF – in questo modo abbiamo aiutato i ragazzi a sviluppare consapevolezza sull’uso del denaro, sulle scelte di spesa, sulla propria impronta ecologica e far crescere in questo modo le loro competenze di cittadinanza economica, trasmettendo loro i valori fondamentali necessari per avere comportamenti corretti e responsabili”.“Incontrare studenti e fornire loro informazioni e strumenti per aumentare l’educazione e la consapevolezza finanziaria è un modo per facilitare la crescita di una cittadinanza sempre più attiva e responsabile – afferma Laura Fineo, responsabile marketing di Banca Sella -. I temi affrontati, che spaziano dall’utilizzo corretto delle risorse ai pagamenti digitali, dall’economia civile al valore del risparmio, ci permettono di proseguire il nostro impegno sul territorio per promuovere l’educazione finanziaria tra le nuove generazioni”.****La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra contenuti complessi e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.