Bari, SOS Network inaugura la nuova sede: un polo di servizi al cittadino in continua evoluzione

BARI – Venerdì 7 febbraio si è svolta l'inaugurazione della nuova sede di SOS Network, un importante punto di riferimento per la città di Bari. Situata in Via Omodeo, la struttura rappresenta un polo di servizi innovativo e completo, nato dall'idea di raccogliere segnalazioni dei cittadini e cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per l'università telematica, i servizi CAF e Patronato e molto altro.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerose personalità, tra cui il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, l'europarlamentare Michele Picaro, il presidente del consiglio comunale Romeo Raniero, la presidente del municipio 2 Alessandra Lopez e Don Lillo.

Nel corso della serata, Danilo Cancellaro e Lello Lubrano, promotori del progetto, hanno ripercorso le tappe fondamentali della crescita di SOS Network, sottolineando l'importanza di una rete di servizi al cittadino sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini.

La nuova sede rappresenta un punto di svolta per SOS Network, che si conferma come un'organizzazione dinamica e in continua evoluzione, capace di rispondere alle nuove sfide della società.