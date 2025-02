Bari, spara contro il terrazzino per farsi aprire la porta: arrestato 44enne

BARI - Momenti di tensione nel quartiere San Paolo di Bari, dove un uomo di 44 anni, con precedenti penali, ha esploso alcuni colpi di pistola in aria per costringere la moglie a farlo rientrare in casa.

L'uomo, armato illegalmente, dopo aver urlato e minacciato la donna in strada, ha sparato in direzione del terrazzino dell'abitazione, tentando di intimidirla. Fortunatamente, i colpi esplosi non hanno provocato feriti né danni materiali.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia, che ha bloccato il 44enne e lo ha portato in Questura. Ora dovrà rispondere delle accuse di porto abusivo di arma da fuoco e minacce ai danni della moglie.

L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.