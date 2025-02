Bari, vinti 2 milioni di euro con il Gratta e Vinci “Il Miliardario Maxi”: la fortuna bacia la Puglia

BARI - Bari si conferma una terra fortunata per gli appassionati del Gratta e Vinci. Nei primi giorni di febbraio, un fortunato giocatore ha centrato una straordinaria vincita da 2 milioni di euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci “Il Miliardario Maxi”. Un colpo di fortuna che ha portato un sorriso a chi ha acquistato il tagliando e scoperto il ricco premio.

La vincita milionaria a Bari

Il fortunato giocatore ha acquistato un biglietto de "Il Miliardario Maxi" nel capoluogo pugliese, rivelando una vincita di ben 2 milioni di euro. Sebbene il premio massimo previsto dal gioco sia di 5 milioni di euro, questa cifra rappresenta comunque una delle somme più alte che è possibile vincere. Una fortuna che ha sorpreso e entusiasto il vincitore, che si aggiunge alla lunga lista di vincitori che hanno trovato fortuna in Puglia.

Come si gioca al Gratta e Vinci Il Miliardario Maxi?

"Il Miliardario Maxi" è un biglietto della famiglia Il Miliardario, uno dei più apprezzati dai giocatori. Il costo del biglietto è di 20 euro, e il meccanismo di gioco è semplice ma emozionante. Si devono grattare i "Numeri Vincenti" e confrontarli con i "Tuoi Numeri". Ogni corrispondenza tra i numeri svela un premio. Inoltre, ci sono dei bonus che permettono di moltiplicare la vincita: il Bonus per 2, per 5 o per 10. Il Simbolo Stella regala 100 euro immediatamente, mentre il Simbolo Lingotto consente di vincere tutte le somme presenti sul biglietto.

Premi e probabilità di vincita

Il premio massimo di “Il Miliardario Maxi” è di 5 milioni di euro, ma il gioco offre anche numerosi premi intermedi. Tra questi, c’è la vincita da 2 milioni di euro, proprio come quella centrata a Bari. Ogni 7,45 biglietti venduti, uno risulta vincente di uno o più premi superiori al costo del biglietto.

Una nuova dimostrazione di come la Puglia continui a essere protagonista di colpi di fortuna sorprendenti, regalando emozioni e vincite straordinarie a chi osa tentare la fortuna.