Victoria’s Secret sbarca a Bari: lunghe code già all'apertura

BARI - Grande festa in via Sparano 28 per l’arrivo di, il celebre brand di lingerie che ha aperto il suo primo store in Puglia. L’inaugurazione, accompagnata da un esclusivo pre-opening tra set fotografici, dj set e un’atmosfera glamour, ha richiamato influencer, curiosi e appassionati del marchio.

Un’inaugurazione tra lusso e stile

Immerso tra fiocchi, pizzi, eleganti pavimenti in marmo e scintillanti lampadari di cristallo, il nuovo store di 430 metri quadri su due piani è stato ufficialmente presentato ieri sera. Il punto vendita, situato nel cuore di Bari, ha già creato 10 posti di lavoro, con la promessa di nuove assunzioni nei prossimi mesi.

Tra gli ospiti della serata c’era anche Matteo Morandi, CEO di Percassi, che ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova apertura:

«Bari per noi rappresenta una città importante in Italia. Siamo contentissimi di aver trovato una posizione di prestigio come via Sparano, tra le più belle del Paese. Speriamo di aver creato qualcosa di speciale per tutte le donne baresi e pugliesi.»

E mentre il marchio si consolida nel capoluogo pugliese, Morandi non esclude ulteriori aperture nella regione:

«Monitoriamo anche Brindisi e Lecce. Auspichiamo che questa sia la prima di una lunga serie di aperture in Puglia.»

Lunghe code per il primo giorno di apertura

L’evento era atteso da tempo e, già questa mattina, si sono formate code di clienti desiderosi di acquistare lingerie e regali in vista di San Valentino. Da giorni, infatti, il nuovo store ha attirato l’attenzione dei baresi, con voci e indiscrezioni sulla sua imminente apertura.

Ma la grande novità sta nell’assortimento: il negozio di Bari non sarà un semplice corner shop, ma un 'full assortment store', una rarità in Italia. A differenza di altri punti vendita Victoria’s Secret, che spesso offrono solo prodotti beauty e una selezione limitata di lingerie, qui sarà possibile trovare l’intero assortimento dei capi iconici del brand, dalle collezioni di intimo più esclusive agli accessori e fragranze più amate.

Un nuovo punto di riferimento per gli amanti del lusso e della sensualità, che segna un altro importante traguardo per la città di Bari.