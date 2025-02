Barletta: volontari all’opera al Parco dell’Umanità

BARLETTA - Sono tornati all’opera i volontari de La Via della Felicità di Barletta che questo week-end si sono incontrati al Parco dell’Umanità di Barletta: area verde della città frequentata da molte famiglie e bambini.Questa domenica il gruppo di cittadini si è occupato, come di consuetudine, della raccolta dei rifiuti abbandonati tra cui plastica, mozziconi, lattine, bottiglie di vetro, cartacce e taniche di plastica.Il responsabile dell’iniziativa, Ignazio Gianfrancesco, ha poi consegnato una copia gratuita della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard da cui è nata l’iniziativa, ad alcuni ragazzi che frequentano Parco dell’Umanità così da lanciare un messaggio di rispetto per gli ambienti che frequentano come suggerito dal capitolo 12 “Proteggi e Migliora il Tuo Ambiente”.Ma il lavoro non è terminato e per questo il gruppo domenica 16 febbraio intorno alle ore 9.45 si incontrerà vicino al Braccio di Levante per un altro intervento di raccolta rifiuti sulla litoranea.Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com