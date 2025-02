Al via la Bit 2025: la Puglia presenta progetti e sinergie nel turismo

MILANO - C’è un grande fermento nello stand della Regione Puglia alla Borsa internazionale del Turismo (BIT) di Milano che, stamattina, ha preso il via con una notevole e qualificata affluenza istituzionale.“Anche quest'anno inauguriamo il nostro calendario fieristico con la BIT 2025 a Milano, un appuntamento strategico che porta grande fermento e partecipazione al padiglione della nostra Puglia – ha detto l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane - . Le conferenze stampa dei territori sono già in corso da tempo, animando il dibattito con una straordinaria ricchezza di progetti che prenderanno vita nel corso dell'anno”.“Parallelamente, abbiamo avviato le attività B2B, con oltre 70 operatori impegnati nello sviluppo di nuove opportunità commerciali, nel confronto diretto con i buyer e nella programmazione strategica di un 2025 che si preannuncia cruciale per consolidare le straordinarie performance di crescita registrate dalla Puglia negli ultimi anni – ha proseguito l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane - . Il nostro stand si distingue, ancora una volta, per l’area dedicata all’enogastronomia, uno spazio in cui esaltiamo l’eccellenza dei nostri prodotti e l’abilità dei nostri artigiani del gusto. Quest'anno, inoltre, diamo ancora più risalto alla valorizzazione dell'artigianato artistico con il progetto Pottery of Puglia e un corner speciale che celebra la creatività e la tradizione dei sei centri di produzione ceramica pugliesi. Un patrimonio identitario su cui, in sinergia con l’Assessorato allo Sviluppo economico, continueremo a investire.”“Domani presenteremo in conferenza stampa i risultati del 2024, un’occasione per analizzare non solo i dati quantitativi legati all’andamento turistico, ma anche per riflettere sulla qualità dell’offerta e sulle strategie di qualificazione che intendiamo portare avanti. Saranno con me il presidente Michele Emiliano, i colleghi assessori della Giunta regionale, il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Aldo Patruno e il direttore di AReT Pugliapromozione Luca Scandale. Il turismo è sempre più un lavoro di squadra, e domani avrò l’onore di condividere con loro la visione che guiderà il futuro turistico della nostra destinazione”, ha concluso l’assessore al Turismo Lopane.Lo Stand Puglia, oltre alla parte dedicata al B2B fra buyer italiani e internazionali e seller pugliesi, è caratterizzata dalla vivace saletta delle conferenze al suo interno. Qui si ritrovano, ogni anno, decine di sindaci, assessori dei Comuni pugliesi che, insieme alle dinamiche aziende private del settore turistico, presentano le attività in corso e quelle che verranno, creando nuove sinergie.Per fortuita coincidenza, stamattina, la visita allo Stand Puglia del ministro del Turismo Daniela Santanchè è coincisa con la presentazione della candidatura a Capitale della Cultura 2027 con il progetto “Pietramadre” di Alberobello, Noci, Castellana Grotte e Polignano a mare