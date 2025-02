Bianca Atzei parteciperà al San Marino Song Contest con “TESTACODA” (Apollo Records), che si terrà l’8 marzo al Teatro nuovo della Dogana e la cui vittoria garantirà il pass per l'Eurovision 2025, che si disputerà in Svizzera a Basilea: “Ho voglia di divertirmi – spiega Bianca -. Ho voglia di cantare, portare una canzone forte e potente sia vocalmente che concettualmente”.

Il brano, scritto dalla stessa Bianca Atzei, insieme a Oscar Angiuli, Gianni Pollex, Roberto William Guglielmi, Antonella Sgobio e Diego Calvetti, racconta delle relazioni sentimentali, della paura di darsi ad un’altra persona: “Sembra che non ci sia più spazio e tempo per avere una relazione compatta e duratura come può essere quella dei miei genitori. La verità è che si ha paura di condividere e dedicarsi ad un’altra persona. Relazioni che si interrompono, persone che ad un certo punto spariscono perché si è troppo concentrati solo su se stessi e stare soli forse è la cosa più giusta”.

Con l’album “1987” (suo anno di nascita), da poco uscito, Bianca ha raccontato tutta la voglia di ripartire, di farsi ascoltare, di colpire ancora con il suo graffio che cattura le emozioni più profonde.

Le otto canzoni del disco sono un misto tra un’anima dance e la vena romantica che ha sempre contraddistinto lo stile di Bianca Atzei. Essere diventata mamma di Noa Alexander ha svelato il suo lato più leggero dal punto di vista musicale, con up-tempo, ma anche ballate che ci riportano ai suoi esordi nei club.