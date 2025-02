Bitonto: al via la gestione turistica della Cattedrale

MILANO - Presentata alla Bit di Milano la gestione turistica della Cattedrale di Bitonto, che prenderà via in primavera. La novità è stata illustrata dal presidente di ArtWork Paolo Babbo, che ha annunciato come, grazie all’accordo con l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, il luogo di culto sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 e disponibile per la fruizione continuativa da parte dei cittadini e per le visite turistiche.Una partnership che ben si inserisce nel percorso tracciato da ArtWork, ha spiegato ancora Paolo Babbo: “La nostra missione è valorizzare il patrimonio culturale, promuovendone una fruizione consapevole e sostenibile perché i luoghi d’arte diventino sempre più attrattivi per un turismo di qualità. L’esperienza avviata a Lecce sta già dando risultati concreti: un percorso - che ora coinvolge anche Bari e che partirà appunto anche a Bitonto - basato sulla collaborazione tra privati e istituzioni ecclesiastiche e che si sta affermando come esempio virtuoso e modulabile di gestione di tali beni, offrendo nuove prospettive per la loro valorizzazione. E siamo certi che questa formula funzionerà anche a Bitonto, città di grande appeal turistico-culturale che merita di essere valorizzata”.La notizia è stata accolta favorevolmente dai rappresentanti delle istituzioni regionali giunti a Milano per la fiera. Presente per l’occasione anche il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci. “Grazie a questa iniziativa”, ha affermato il primo cittadino, “in molti potranno ammirare lo stile romanico della Cattedrale, tra le più belle della Puglia, con i suoi straordinari dettagli architettonici e artistici, tra cui l'area archeologica con le testimonianze paleocristiane che arricchisce il patrimonio locale. Grazie alla gestione ArtWork”, ha concluso Ricci, “sarà infatti possibile visitare anche il Museo diocesano, dedicato a monsignor Marena e certamente tra i più grandi e ricchi di collezioni d’arte del Meridione d’Italia. Un passo significativo per l’Arcidiocesi, che potrà così ridurre le distanze con Bari e fare di Bitonto punto di collegamento strategico per i flussi turistici”.