Convegno sulla presenza dell’INPS in Puglia presso la Pinacoteca di Bari

BARI - Venerdì 28 febbraio, presso la Pinacoteca della Città Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”, in via Spalato 19, si terrà un convegno intitolato: La presenza dell’INPS in Puglia. “Dall’arte alle persone”.

L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, vedrà la partecipazione di Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS, e Gabriele Fava, Presidente INPS.

L’iniziativa offrirà un’occasione di riflessione sul ruolo dell’ente previdenziale nella regione, prendendo spunto dagli immobili e dalle opere d’arte di sua proprietà. Successivamente, il dibattito si concentrerà sulla relazione dell’INPS con i cittadini, esaminando le loro diverse esigenze e fragilità.

Considerato il rilievo mediatico della manifestazione, alla quale prenderanno parte numerosi rappresentanti delle istituzioni, è particolarmente gradita la partecipazione della stampa a partire dalle ore 9:15.