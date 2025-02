Concerto “Cantando Mina” al Palazzo Pesce di Mola di Bari

MOLA DI BARI - Venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 21:00, il prestigioso Palazzo Pesce ospiterà nuovamente, a grande richiesta, lo spettacolo musicale “Cantando Mina”. Sul palco si esibiranno Rosanna D’Ecclesiis alla voce, Pino Mazzarano alla chitarra e Vito Di Modugno al basso.Il concerto rappresenta un omaggio alla straordinaria voce di Mina, riproponendo i suoi più grandi successi in chiave innovativa, con arrangiamenti che spaziano dal tango allo ska, fino al funk. Il pubblico avrà l’opportunità di rivivere brani iconici come Parole parole, E se domani, L’importante è finire e Se telefonando, senza dimenticare le interpretazioni più recenti.Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica italiana, reso ancora più speciale dalla presenza di musicisti d’eccezione.