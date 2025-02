Conversano, albero secolare crolla su un’auto in piazza Castello: tragedia sfiorata

CONVERSANO – Tragedia sfiorata questa mattina in piazza Castello a Conversano, dove un albero secolare situato all’ingresso della monumentale Villa Garibaldi è improvvisamente crollato, schiantandosi su un’Audi parcheggiata.

L’auto era stata lasciata in sosta pochi istanti prima dalla proprietaria, una giovane ragazza russa, che ha assistito in diretta alla scena, fortunatamente senza riportare ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del cedimento. Si ipotizza che il maltempo e le condizioni dell’albero possano aver contribuito al crollo.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, che ora chiedono un’attenta verifica della stabilità degli alberi storici della città per evitare nuovi pericoli.